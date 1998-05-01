ادوار سعید : اتفاقیه اوسلو امتداد عضوی للاحتلال الصهیونی # بیروت / 2 ایار / ارنا اکد الباحث الفلسطینی ادوارد سعید ان اتفاقیه اوسلو التی وقعتها السلطه الفلسطینیه مع حکومه رابین - بیریز الصهیونیه هی امتداد عضوی لسیاسه الاحتلال تکمله علی بنیه مختلفه وارخص تجعل الفلسطینیین یقومون بانفسهم بدور الشرطی نیابه عن الکیان الصهیونی .
ولفت سعید فی تصریحات نشرتها مجله الشراع اللبنانیه فی عددها الاخیر
الی انه لا توجد فی کل الاتفاقیه الفلسطینیه - الصهیونیه کلمه واحده تشیر
الی اقامه دوله او الی السیاده الفلسطینیه رغم ان الصراع الاساسی بیننا
وبین الحرکه الصهیونیه هو علی الارض والسیاده مضیفا : هم لم یعطوناای شی ء
ولا یمکن ان یعطونا شیئا فی ظل هذا الوضع الذی نحن فیه .
واکد ردا علی سوء ال ان مفاوضات التسویه هی اصلا فی الطریق المسدود وقال:
ان " اسرائیل " هی عنصر اساسی فی السیاسه الخارجیه الامیرکیه خصوصا فی ما
یتعلق بمنطقه الشرق الاوسط ولها فعالیات ضخمه داخل المجتمع الامیرکی .
م.م./ انتهی/ ف.ر