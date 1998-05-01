ادوار سعید : اتفاقیه اوسلو امتداد عضوی للاحتلال الصهیونی # بیروت / 2 ایار / ارنا اکد الباحث الفلسطینی ادوارد سعید ان اتفاقیه اوسلو التی وقعتها السلطه الفلسطینیه مع حکومه رابین - بیریز الصهیونیه هی امتداد عضوی لسیاسه الاحتلال تکمله علی بنیه مختلفه وارخص تجعل الفلسطینیین یقومون بانفسهم بدور الشرطی نیابه عن الکیان الصهیونی .ولفت سعید فی تصریحات نشرتها مجله الشراع اللبنانیه فی عددها الاخیر الی انه لا توجد فی کل الاتفاقیه الفلسطینیه - الصهیونیه کلمه واحده تشیر الی اقامه دوله او الی السیاده الفلسطینیه رغم ان الصراع الاساسی بیننا وبین الحرکه الصهیونیه هو علی الارض والسیاده مضیفا : هم لم یعطوناای شی ء ولا یمکن ان یعطونا شیئا فی ظل هذا الوضع الذی نحن فیه .واکد ردا علی سوء ال ان مفاوضات التسویه هی اصلا فی الطریق المسدود وقال: ان " اسرائیل " هی عنصر اساسی فی السیاسه الخارجیه الامیرکیه خصوصا فی ما یتعلق بمنطقه الشرق الاوسط ولها فعالیات ضخمه داخل المجتمع الامیرکی .م.م./ انتهی/ ف.ر