٠٢‏/٠٥‏/١٩٩٨ ١٢:٠١ ص
رمز الخبر: 10316028
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ادوار سعید : اتفاقیه اوسلو امتداد عضوی للاحتلال الصهیونی

ادوار سعید : اتفاقیه اوسلو امتداد عضوی للاحتلال الصهیونی # بیروت / 2 ایار / ارنا اکد الباحث الفلسطینی ادوارد سعید ان اتفاقیه اوسلو التی وقعتها السلطه الفلسطینیه مع حکومه رابین - بیریز الصهیونیه هی امتداد عضوی لسیاسه الاحتلال تکمله علی بنیه مختلفه وارخص تجعل الفلسطینیین یقومون بانفسهم بدور الشرطی نیابه عن الکیان الصهیونی .
ولفت سعید فی تصریحات نشرتها مجله الشراع اللبنانیه فی عددها الاخیر الی انه لا توجد فی کل الاتفاقیه الفلسطینیه - الصهیونیه کلمه واحده تشیر الی اقامه دوله او الی السیاده الفلسطینیه رغم ان الصراع الاساسی بیننا وبین الحرکه الصهیونیه هو علی الارض والسیاده مضیفا : هم لم یعطوناای شی ء ولا یمکن ان یعطونا شیئا فی ظل هذا الوضع الذی نحن فیه .
واکد ردا علی سوء ال ان مفاوضات التسویه هی اصلا فی الطریق المسدود وقال: ان " اسرائیل " هی عنصر اساسی فی السیاسه الخارجیه الامیرکیه خصوصا فی ما یتعلق بمنطقه الشرق الاوسط ولها فعالیات ضخمه داخل المجتمع الامیرکی .
م.م./ انتهی/ ف.ر