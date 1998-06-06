حماس تتهم اجهزه السلطه الفلسطینیه بتوزیع بیان یهاجم الشیخ احمد یاسین # اثینا/ 7 حزیران / ارنا قال تقریر من القدس الیوم ان حرکه المقاومه الاسلامیه حماس اتهمت الاجهزه التابعه للسلطه الفلسطینیه بالوقوف من وراء بیان حمل توقیع الجناح العسکری لحرکه حماس "کتائب عزالدین القسام " ویندد بجوله الشیخ یاسین فی عدد من الدول العربیه والاسلامیه.وقال متحدث باسم حرکه حماس فی نابلس لصحفی فلسطینی صباح الیوم ان البیان الذی وزع فی جامعه النجاح الوطنیه بمدینه نابلس یوم امس "مدسوس ولا اساس له من الصحه." وقال الناطق باسم حماس الذی طلب عدم الاشاره الی اسمه خوفا علی ما یبدو من بطش اجهزه الامن التابعه للسلطه الفلسطینیه ان "الاحتمال الاکبر هو ان المخابرات التابعه لاجهزه الحکم الذاتی تقف خلف هذا البیان ." واضاف الناطق بان السلطه الفلسطینیه تتمنی منذ مجیئها الی الضفه الغربیه وقطاع غزه ان یحصل انشقاق فی حماس، "لکن ذلک لم یحدث ولن یحدث ان شاء الله ." وکان وزع بیان فی جامعه النجاح الوطنیه امس موقع باسم کتائب عز الدین القسام ندد فیه بزیاره الشیخ یاسین لعدد من الدول العربیه والاسلامیه واستعداده للعمل علی اطلاق سراح اسری کویتیین محتجزین فی العراق منذ انتهاء حرب الخلیج الفارسی الثانیه .من الجدیر بالذکر ان زیاره یاسین العربیه المستمره منذ ثلاثه اشهر اغضبت السلطه الفلسطینیه والکیان الصهیونی علی حد سواء باعتبارها تسهم فی تعزیز قوه حرکه حماس فی مواجهه الطرفین .م.م./ انتهی / ف.ر