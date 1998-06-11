رغبه ایران ومصر فی زیاده حجم التبادل التجاری بینهما # طهران / 12 حزیران / ارنا قال رئیس غرفه التجاره والصناعه والمعادن الایرانی ان ایران ومصر ترغبان فی البدء بمرحله جدیده من التعاون الاقتصادی المشترک وزیاده حجم التبادل التجاری بین البلدین المسلمین الکبیرین.وصرح علی نقی خاموشی الذی یزور مصر علی راس وفد من التجار واصحاب الصناعات الایرانیین، للمراسلین فی ختام محادثاته مع التجار المصریین..ان حجم التبادل التجاری بین ایران ومصر یبلغ حوالی 70 الی 80 ملیون دولار، ویمکن رفع هذا المستوی الی عشره اضعاف.واضاف انه بامکان البلدین التعاون فی مجال عدیده من ضمنها المعادن والمواد الانشائیه والمکائن الصناعیه وانواع السیارات والصناعات الثقیله والکیماویه.واکد خاموشی علی اقتراح مشروع السوق الاسلامیه المشترکه الذی طرح فی موتمر القمه الاسلامی الثامن الذی عقد فی طهران.واضاف..ان العالم الاسلامی ینظر الیوم الی التعاون بین البلدین الاسلامیین الکبیرین ایران ومصر، فکلما توثقت العلاقات بینهما سیتعزز اقتدار وقوه الامه الاسلامیه.ل.ل/ انتهی/ ف.ر