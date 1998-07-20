مجلس رجال الاعمال العرب یطالبون باستصدار جواز سفر عربی موحد لرجال الاعمال العرب # دمشق / 21 تموز / ارنا طلب مجلس رجال الاعمال العرب من الامین العام لجامعه الدول العربیه عصمت عبد المجید، العمل لدی الدول العربیه وبخاصه مجلس وزراء الداخلیه العرب لاستصدار جواز سفر عربی موحد لرجال الاعمال والمستثمرین العرب لتسهیل تنقلاتهم والمساهمه فی تحقیق التکامل الاقتصادی العربی الموحد.واعلن عبد الرحمن السحیبانی الامین العام المساعد للشوء ون الاقتصادیه، ان هذا الامر سیتم رفعه الی الامین العام للجامعه لتدارسه ثم رفعه الی المجالس الوزاریه العربیه المختصه خاصه مجلس وزراء الداخلیه العرب.وقال، ان هذا الموضوع کان احد القرارات الصادره عن اجتماع موء تمر المستثمرین العرب الذی عقد فی بیروت هذا العام.من جهه اخری، طالب حمدی الطباع رئیس مجلس رجال الاعمال العرب مجلس وزراء الداخلیه والنقل العرب باتخاذ الاجراء ات الکفیله بازاله کل العقبات التی تعترض انتقال الافراد ورجال الاعمال والشاحنات العربیه بین الدول العربیه حتی یمکن تشجیع القطاع الخاص العربی للقیام بدور فی انتقال روء وس الاموال والبضائع وتنمیه التبادل التجاری فیما بین الدول العربیه فی اطار منطقه التجاره الحره العربیه الکبری.م.م./ انتهی/ ف.ر