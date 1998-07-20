حکومه نتنیاهو مجددا امام تهدیدات الیمین الصهیونی # بیروت / 21 تموز / ارنا حذر وزیر البنی التحتیه فی الکیان الصهیونی آریل شارون رئیس الحکومه بنیامین نتنیاهو من مغبه تقدیم تنازلات وصفها بالخطیره للفلسطینیین لاسیما فیما یتعلق بموضوع التبادلیه .وطلب شارون الموجود حالیا فی الصین من زعیم حرکه شاس عضو الکنیست آریه درعی فی اتصال هاتفی اجراه اللیله الماضیه ان یحث نتنیاهو علی عدم تقدیم هذه التنازلات لان ذلک سیوء دی الی اسقاط الحکومه .من جهته نصح وزیر العلوم الصهیونی میخائیل ایتان وزیر الزراعه رفائیل ایتان بعدم توجیه تهدیدات لرئیس الوزراء بالانسحاب من الائتلاف الحکومی حول موضوع الاتفاق مع الفلسطینیین داعیا کتل الائتلاف الحکومی الی الحفاظ علی الوحده فیما بینها .واعلن رئیس کتله تسومت رفائیل ایتان ان کتلته ستنسحب من الحکومه وستعمل علی تقدیم موعد الانتخابات فی حال وافق نتنیاهو علی الانسحاب من 13 فی المئه من الضفه الغربیه .کذلک اعلن عضوا الکنیست حنان بورات وتسیفی هندل من حرکه المفدال انهما یوء یدان اقتراحات المعارضه لتقدیم الانتخابات .اما کتله الطریق الثالث فقد اعلنت انه فی حال عدم اتخاذ الحکومه قرار الانسحاب من الضفه فستسعی بدورها الی تقدیم موعد الانتخابات ایضا .ع.ح / انتهی/ س.ع