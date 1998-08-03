تداول اکثر من ملیار ریال من الاسهم ببورصه طهران # طهران / 4 اب / ارنا شهدت بورصه طهران للاوراق المالیه الیوم تداول 537 الف و 257 سهما من اسهم مختلف الوحدات الانتاجیه فی البلاد حیث بلغت قیمتها الاجمالیه اکثر من ملیار و 353 ملیون ریال .هذا وشهدت اسهم 14 وحده انتاجیه ارتفاعا فی الاسعار فیما انخفضت اسهم 10 وحدات اخری.وبلغ الموشر الاجمالی للاسهم والصناعی الیوم الاثنین 63/1537 و 03/1300 نقطه ای بانخفاض 11/4 و 69/4 نقطه علی التوالی مقارنه مع اقفال یوم الاحد .فیما شهد الموء شر المالی انخفاضا بنسبه 39/1 نقطه و بلغ الیوم 54/3805 .ح.ب / انتهی / س ع