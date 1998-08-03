لبنان یشارک فی الموء تمر العربی - الاوروبی لحمایه البیئه فی تونس # بیروت / 4 آب / ارنا اطلق وزیر البیئه التونسی محمد المهدی ملیکه نشاطات الموء تمر العربی الاوروبی الاول لحمایه بیئه السواحل فی تونس تحت عنوان (الکشفیه من اجل تنمیه دائمه ) .ویشارک فی الموء تمر الذی سیستمر حتی العاشر من شهر آب الجاری، وفود من لبنان والاردن والامارات وتونس والجزائر والسودان وفلسطین والکویت ولیبیا ومصر والمغرب والیمن وموریتانیا والدانمارک وفرنسا ومالطا والامانه العامه للمنظمه الکشفیه العربیه وحشد من الکشافین التونسیین وفعالیات سیاسیه ونیابیه وعدد من المحافظین .واعد الوفد اللبنانی معرضا للصور عن المجازر التی ارتکبها العدو الصهیونی ضد المدنیین فی جنوب لبنان الی جانب معرض آخر للبیئه.وقد سلم رئیس الوفد قاسم صفا الوزیر التونسی مجموعه من الکتب والصور التی تتناول قضیه الجنوب اللبنانی والاعتداء ات الصهیونیه الیومیه .کما القیت کلمات فی الموتمر تناولت ضروره بذل الجهود والمساعی المختلفه من اجل الحفاظ علی البیئه وتطویر التنمیه الاقتصادیه والاجتماعیه.ع.ح/ انتهی/ س.ع