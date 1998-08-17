مساعدا وزیری خارجیه ایران والیابان یجتمعان الاسبوع القادم فی طهران # طوکیو / 18 اب / ارنا ستجری یوم الاثنین القادم فی طهران الجوله الجدیده من المباحثات الدوریه بین مساعدی وزیری خارجیه ایران والیابان .
واعلن مسوولو وزاره خارجیه الیابان الیوم الثلاثاء انه سیتم خلال
هذا الاجتماع الذی یستغرق یومین بحث العلاقات الثنائیه والقضایاالدولیه .
وقال احد المسوولین الرسمیین فی طوکیو لمراسل ارنا ان مینورو تامبا
مساعد وزیر خارجیه الیابان سیتولی رئاسه الوفد الیابانی .
وکانت الجوله الاولی من المباحثات قد جرت فی طوکیو فی شهر شباط
الماضی وتولی رئاسه الوف الایرانی حینها محسن امین زاده مساعد وزیر
الخارجیه الایرانیه فی شوون اسیا والمحیط الهادی ء .
وتشهد علاقات التعاون بین طوکیو و طهران مرحله جدیده لاسیما بعد
الزیاره التی قام بها الی طهران ماساهیکو کومورا وکیل وزاره الخارجیه
الیابانیه فی الشوون البرلمانیه فی شهر نیسان الماضی .
ا.د/م.م./انتهی/ف.ر