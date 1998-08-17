مساعدا وزیری خارجیه ایران والیابان یجتمعان الاسبوع القادم فی طهران # طوکیو / 18 اب / ارنا ستجری یوم الاثنین القادم فی طهران الجوله الجدیده من المباحثات الدوریه بین مساعدی وزیری خارجیه ایران والیابان .واعلن مسوولو وزاره خارجیه الیابان الیوم الثلاثاء انه سیتم خلال هذا الاجتماع الذی یستغرق یومین بحث العلاقات الثنائیه والقضایاالدولیه .وقال احد المسوولین الرسمیین فی طوکیو لمراسل ارنا ان مینورو تامبا مساعد وزیر خارجیه الیابان سیتولی رئاسه الوفد الیابانی .وکانت الجوله الاولی من المباحثات قد جرت فی طوکیو فی شهر شباط الماضی وتولی رئاسه الوف الایرانی حینها محسن امین زاده مساعد وزیر الخارجیه الایرانیه فی شوون اسیا والمحیط الهادی ء .وتشهد علاقات التعاون بین طوکیو و طهران مرحله جدیده لاسیما بعد الزیاره التی قام بها الی طهران ماساهیکو کومورا وکیل وزاره الخارجیه الیابانیه فی الشوون البرلمانیه فی شهر نیسان الماضی .ا.د/م.م./انتهی/ف.ر