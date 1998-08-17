موء تمر حول تاریخ فلسطین فی ضوء اوراق البردی # اثینا/ 18 آب / ارنا یقیم مرکز الدراسات البردیه والنقوش بجامعه عین شمس بالقاهره موء تمرا دولیا فی الخامس من الشهر المقبل لیناقش علی مدی 4 ایام تاریخ فلسطین فی ضوء اوراق البردی والنقوش الاثریه .واشارت صحیفه الاهرام المصریه الی ان اوراق البردی یعتمد علیها عند التاریخ البلاد ذات الحضارات القدیمه، والموء تمر سیناقش عروبه القدس والعصور التی مرت بها وعلاقه الیهود بها، والکتابات العربیه والیهودیه عن القدس والموقف الفلسفی الغربی من الیهودیه عقب اغتصابها، والاثار المختلفه فیها، وکیف اصبحت ملتقی اللغات والادیان، کما ستجری مناقشه فلسطین فی الادب الشعبی المصری .ع.ح/ انتهی / س.ع