کلنتون یقلل من توقعات الفلسطینیین من زیارته الی غزه # اثینا/ 14 کانون االور / ارنا وقد قام کلنتون بجوله قصیره فی ارجاء مطار غزه قام بعدها بقص شریط احمر اصر عرفات علی ابرازه لوسائل الاعلام .ولم یستخدم الرئیس الامیرکی فی رحلته الی غزه طائره سلاح الجو الامیرکی رقم 1- کما کان یامل الفلسطینیون بل حضر علی متن مروحیه تابعه لسلاح البحریه الامیرکیه.ومن المقرر ان یلقی کلنتون خطابا امام مئات الشخصیات الفلسطینیه التی دعاها عرفات لاجل المصادقه علی الغاء المیثاق الوطنی الفلسطینی فی حضور کلنتون .وستتم المراسم الخاصه بذلک اما بالتصویت او بالتصفیق او بالوقوف اشاره علی موافقه الحضور علی الغاء المیثاق .وسوف یکون من بین المشارکین اعضاء فی المجلسین التشریعی والوطنی الفلسطینی وکذلک شخصیات عامه وروساء المنظمات والجمعیات الشعبیه وغیر الحکومیه وقاده الاجهزه الامنیه وغالبیتهم من مویدی رئیس السلطه الفلسطینیه یاسر عرفات ./ .. یتبع .. / س ع