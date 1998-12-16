تعزیزات صهیونیه فی جنوب لبنان # بیروت / 17 کانون الاول / ارنا افادت تقاریر امنیه من الشریط الحدودی المحتل فی جنوب لبنان ان قوات الاحتلال الصهیونی ادخلت خلال الساعات القلیله الماضیه تعزیزات عسکریه موء لله الی المنطقه المحتله عبر البوابه المطله علی الحدود اللبنانیه الفلسطینیه .و ذکرت التقاریر ان هذه التعزیرات ضمت دبابات من طراز میرکافا و ناقلات جنود مدرعه و مدافع بعیده المدی من عیار 130 ملم وتمرکزت فی مواقع خلفیه فی القطاع الشرقی .و ادخلت قوات الاحتلال تعدیلات علی بعض المواقع العسکریه المنتشره علی طول خطوط التماس حیث استحدثت مراکز مراقبه جدیده مزوده بکامیرات فیدیو متطوره تعمل علی مدار الساعه و تنقل التحرکات فی محیط هذه المواقع الی شاشات تلفزیونیه فی غرف قیاده المواقع . کذلک تم تزوید المواقع العسکریه بکاشفات ضوئیه و مناظیر لیلیه تعمل باشعه اللیزر فیما غطیت الدشم و السواتر الترابیه باغطیه مموهه کما اقیمت شبکه من الاسلاک الشائکه فی محیط معظم المواقع الصهیونیه .ل.ل/انتهی/ ف.ر