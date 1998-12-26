الاعلان عن تاسیس تنظیم " المجمع الاسلامی النسوی " # طهران / 27 کانون الاول / ارنا تم الاعلان یوم السبت عن تاسیس تنظیم جدید اطلق علیه " المجمع الاسلامی النسوی " .وجاء فی البیان الذی اصدره المجمع انه ومن اجل الاستفاده الصحیحه والمثلی من الطاقات الهائله الکامنه فی نساء المجتمع الاسلامی کان من الضروری ان تشارک النسوه فی جمیع المجالات الاجتماعیه والسیاسیه فی المجتمع من خلال تنظیمات خاصه بهن .واعلن البیان ان وزاره الداخلیه قد اعطت ترخیصا بتاسیس المجمع الذی اختار فاطمه کروبی امینه عامه له .م.م./ انتهی / ف.ر