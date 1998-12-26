الموء تمر السیاسی یبدا تسجیله الاسبوع المقبل # الخرطوم / 27 کانون الاول / ارنا اعلن امین الدائره السیاسیه بالموء تمر الوطنی " النظام السیاسی الحاکم " فی السودان محمد الحسن الامین ان الموء تمر سیبدا خطوات تسجیله فی الثالث من ینایر المقبل لدی مسجل عام التنظیمات السیاسیه .واکد فی تصریحات صحفیه امس ان هذه الخطوه تاتی تاکیدا لانفصال الموء تمر الوطنی عن الحکومه .وقال ان الموء تمر سوف ینقل من المقر الحکومی الحالی المخصص له حالیا الی موقعا خر لاعلاقه له بدور الحکومه .واضاف ان الموء تمر سوف یبدا تسجیله بشخصیات قومیه تمثل کافه انحاء السودان .یذکر ان الموء تمر الوطنی هو الکیان السیاسی الاوحد الذی یحکم السودان الان غیر انه وبعد اقرار " قانون التوالی " السیاسی الذی یسمح بحریه ممارسه العمل الحزبی والسیاسی اعلن عن فک الارتباط بین الموء تمر الوطنی والحکومه لیصبح کیان سیاسی مستقل فی تنافس مع التنظیمات الاخری التی یقرها قانون التوالی السیاسی بعد التسجیل لدی مسجل عام تنظیمات العمل السیاسی والذی یشترط تسجیل اسم التنظیم السیاسی مدعوما بتوقیع 100شخص فقط ، وکانت بعض الاحزاب المعارضه قد اعلنت عن رفضها لهذا القانون غیر ان البعض الاخر من الاحزاب قد اعلنت عن تسجیلها تحت اسم وفق لقانون التوالی السیاسی .وعن وضع العسکریین فی التنظیم السیاسی تکهن امین الدائره السیاسیه بالموء تمر بان یصدر قرارا باعفاء عدد من العسکریین الراغبین فی العمل السیاسی من الخدمه العسکریه تمشیا مع نصوص القانون .ا.س/ م.م./ انتهی/ف.ر