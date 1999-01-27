روسیا توء کد دعمها لتنفیذ القرار 425 دون شروط # بیروت / 28 کانون الثانی / ارنا اطلع الامین العام لوزراه الخارجیه اللبنانیه ظافر الحسن السفیر الروسی لدی بیروت اولغ بیریسبکین علی موقف لبنان من التصریحات الصهیونیه الاخیره بشان الانسحاب من الاراضی اللبنانیه .و اکد الحسن عدم وجودای مفاوضات سریه او غیر سریه مع الکیان الصهیونی حول الانسحاب، مشددا علی تمسک الحکومه اللبنانیه بتنفیذ القرار 425 القاضی بالانسحاب الصهیونی دون قید اوشرط .بدوره اعلن بیریسبکین تایید بلاده لتنفیذ القرار 425 دون شروط صهیونیه مسبقه و شدد علی دعم روسیا لتحریک المسارین اللبنانی و السوری فی مفاوضات التسویه .و اکد السفیر الروس ان المفاوضات لایمکن ان تنطلق من دون ان یعلن الکیان الصهیونی موقفه بشان هضبه الجولان السوریه المحتله .ل.ل/انتهی/ ف.ر