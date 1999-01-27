٢٨‏/٠١‏/١٩٩٩ ١٢:٠١ ص
رمز الخبر: 10334162
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روسیا توء کد دعمها لتنفیذ القرار 425 دون شروط

روسیا توء کد دعمها لتنفیذ القرار 425 دون شروط # بیروت / 28 کانون الثانی / ارنا اطلع الامین العام لوزراه الخارجیه اللبنانیه ظافر الحسن السفیر الروسی لدی بیروت اولغ بیریسبکین علی موقف لبنان من التصریحات الصهیونیه الاخیره بشان الانسحاب من الاراضی اللبنانیه .
و اکد الحسن عدم وجودای مفاوضات سریه او غیر سریه مع الکیان الصهیونی حول الانسحاب، مشددا علی تمسک الحکومه اللبنانیه بتنفیذ القرار 425 القاضی بالانسحاب الصهیونی دون قید اوشرط .
بدوره اعلن بیریسبکین تایید بلاده لتنفیذ القرار 425 دون شروط صهیونیه مسبقه و شدد علی دعم روسیا لتحریک المسارین اللبنانی و السوری فی مفاوضات التسویه .
و اکد السفیر الروس ان المفاوضات لایمکن ان تنطلق من دون ان یعلن الکیان الصهیونی موقفه بشان هضبه الجولان السوریه المحتله .
ل.ل/انتهی/ ف.ر