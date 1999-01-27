تنحیه قائد کتیبه صهیونیه تسبب بمقتل جندی صهیونی فی جنوب لبنان # بیروت / 28 کانونی الثانی / ارنا وصف رئیس ارکان الجیش الصهیونی شاوول موفاز الاشتباک الذی وقع عن طریق الخطا بین وحدتین من لواء غولانی الشهر الماضی فی جنوب لبنان بانه حادث خطیر للغایه ، یاتی فی اطار سلسله اخطاء ارتکبها قائد الکتیبه الذی قاد الوحدتین.و قد حصل الاشتباک عندما انفصلت قوه صهیونیه الی مجموعتین ظنت کل منهما الاخری بانها مجموعه من افراد حزب الله و ادی الی مقتل جندی برتبه رقیب و جرح اثنین آخرین.و اصدرت لجنه تحقیق خاصه الیوم توصیه بتنحیه قائد الکتیبه عن منصبه و عدم تعیینه فی مناصب قیادیه فی المستقبل.و نقلت الاذاعه الصهیونیه عن موفاز قوله انه کان یجب تقییم مستوی قائد الکتیبه خلال مرحله التمرینات و لیس خلال تادیه النشاطات العملیه.و اوعز موفاز الی رئیس مایسمی بلجنه الارشاد فی الجیش الصهیونی ببحث طریقه تاهیل الضباط فی الوحدات المقاتله و تنحیه المجندین غیر الموء هلین لتولی مناصب قیادیه و ذلک اثناء مراحل التاهیل.ل.ل/انتهی/ ف.ر