شخصیه اعلامیه سوریه: الثوره الاسلامیه قلبت موازین../اضافه ثانیه واخیره/ # دمشق / 3 شبـــاط / ارنا و قـال رئیس تحریر صحیفه صحیفه البعث السوریه: نحن ننظر و جمیع شعوب العالم نظره تقدیر و احتـرام لمواقـف الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه ازاء قضایا المنطقه لان هذه المواقف تتسم بالانتصار للقضایا العادله و اکبر دلیل علی ذلک وقوف ایران الاسلام الثابت تجاه الحق العربی بالنسبه لقضیه فلسطین و لتحریر القدس و هذه وقفه یقدرها کل العرب تقدیرا عالیا .و اضـاف نحن فی سـوریه نکن کل التقدیـر و الاحتـرام للقیاده و الثوره الاسلامیه فی ایران موکدا ان الثوره ضروره اقلیمیه و ضروره ایضا لسلامه شعوب المنطقه.و اشاد ترکی صقر بالدعم الایرانی للمقاومه والنضال العربی فی سبیل استرجاع الحقوق المغتصبه من قبل الاعداء الصهاینه الذین یریدون ان یقیموا دوله علی حساب المقدسات الاسلامیه و الحق العربی و یریدون ان یتوغلوا لیکونوا مرکز الثقل و القوه علی حساب مصالح الشعوب .واکد ان ایران تشکل قوه مسانده و ظهیر کبیر للامه العربیه فی استعاده حقوقها خاصه بعد ان قدمت ایران الاسلام مواقف عملیه تجاه فلسطین و القدس و الحق العربی .کما اکد ان سوریه و ایران تقفان فی خندق واحد فی وجه المخططات الصهیونیه الرامیه الی تکریس الاحتلال فی جنوب لبنان و فی الجولان السوری و فلسطین المحتله و ذلک من خلال توطید علاقات التعاون و التعاضد الاستراتیجی .و اشار الی ان ایران اصبحت مناره للمقاومه و النضال التحرری العربی و الاسلامی و قلعه للدفاع عن قضایا المسلمین من خلال دعم المقاومه الاسلامیه اللبنانیه ضد الاحتلال الصهیونی الغاشم .واکد ترکی صقر علی عزم القیادتین فی دمشق و طهران علی توسیع افاق العلاقات الثنائیه فی کافه المجالات مشددا ان هذه العلاقات لایمکن ان تتزعزع مهما کانت الظروف .ر.ش/ انتهی/ ف.ر