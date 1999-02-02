شخصیه اعلامیه سوریه: الثوره الاسلامیه قلبت موازین../اضافه ثانیه واخیره/ # دمشق / 3 شبـــاط / ارنا و قـال رئیس تحریر صحیفه صحیفه البعث السوریه: نحن ننظر و جمیع شعوب العالم نظره تقدیر و احتـرام لمواقـف الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه ازاء قضایا المنطقه لان هذه المواقف تتسم بالانتصار للقضایا العادله و اکبر دلیل علی ذلک وقوف ایران الاسلام الثابت تجاه الحق العربی بالنسبه لقضیه فلسطین و لتحریر القدس و هذه وقفه یقدرها کل العرب تقدیرا عالیا .
و اضـاف نحن فی سـوریه نکن کل التقدیـر و الاحتـرام للقیاده و الثوره
الاسلامیه فی ایران موکدا ان الثوره ضروره اقلیمیه و ضروره ایضا لسلامه شعوب
المنطقه.
و اشاد ترکی صقر بالدعم الایرانی للمقاومه والنضال العربی فی سبیل
استرجاع الحقوق المغتصبه من قبل الاعداء الصهاینه الذین یریدون ان یقیموا
دوله علی حساب المقدسات الاسلامیه و الحق العربی و یریدون ان یتوغلوا
لیکونوا مرکز الثقل و القوه علی حساب مصالح الشعوب .
واکد ان ایران تشکل قوه مسانده و ظهیر کبیر للامه العربیه فی استعاده
حقوقها خاصه بعد ان قدمت ایران الاسلام مواقف عملیه تجاه فلسطین و القدس و
الحق العربی .
کما اکد ان سوریه و ایران تقفان فی خندق واحد فی وجه المخططات
الصهیونیه الرامیه الی تکریس الاحتلال فی جنوب لبنان و فی الجولان السوری و
فلسطین المحتله و ذلک من خلال توطید علاقات التعاون و التعاضد الاستراتیجی .
و اشار الی ان ایران اصبحت مناره للمقاومه و النضال التحرری العربی
و الاسلامی و قلعه للدفاع عن قضایا المسلمین من خلال دعم المقاومه الاسلامیه
اللبنانیه ضد الاحتلال الصهیونی الغاشم .
واکد ترکی صقر علی عزم القیادتین فی دمشق و طهران علی توسیع افاق
العلاقات الثنائیه فی کافه المجالات مشددا ان هذه العلاقات لایمکن ان تتزعزع
مهما کانت الظروف .
ر.ش/ انتهی/ ف.ر