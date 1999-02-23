السلطه الفلسطینیه استنکرت تشریع قناه تلفزیونیه للیهود المتطرفین # بیروت / 24 شباط / ارنا استنکرت السلطه الفلسطینیه بشده مصادقه الکنیست الصهیونی (البرلمان ) امس علی اضفاء الصبغه الشرعیه علی القناه السابعه فی التلفزیون الصهیونی المحسوبه علی المتزمتین الیهود و الیمین المتطرف .
واعتبر مسوء ول الحکم المحلی فی السلطه الفلسطینیه صائب
عریقات ان هذا القرار هو بمثابه خرق لبنود اتفاق وای بلانتیشن الخاصه بمنع
التحریض وقال ان هذا القرار یشکل تحریضا خطیرا و دعوه صریحه للعنف
والفوضی ویشرع التحریض ضد الشعب الفلسطینی .
و اعلن ان السلطه الفلسطینیه طلبت من الاداره الامیرکیه التدخل
الفوری لوقف تطبیق هذا الاجراء و العمل علی منع تنفیذه .
انتهی / س ع