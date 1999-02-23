السلطه الفلسطینیه استنکرت تشریع قناه تلفزیونیه للیهود المتطرفین # بیروت / 24 شباط / ارنا استنکرت السلطه الفلسطینیه بشده مصادقه الکنیست الصهیونی (البرلمان ) امس علی اضفاء الصبغه الشرعیه علی القناه السابعه فی التلفزیون الصهیونی المحسوبه علی المتزمتین الیهود و الیمین المتطرف .واعتبر مسوء ول الحکم المحلی فی السلطه الفلسطینیه صائب عریقات ان هذا القرار هو بمثابه خرق لبنود اتفاق وای بلانتیشن الخاصه بمنع التحریض وقال ان هذا القرار یشکل تحریضا خطیرا و دعوه صریحه للعنف والفوضی ویشرع التحریض ضد الشعب الفلسطینی .و اعلن ان السلطه الفلسطینیه طلبت من الاداره الامیرکیه التدخل الفوری لوقف تطبیق هذا الاجراء و العمل علی منع تنفیذه .انتهی / س ع