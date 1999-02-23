خرازی یعرب عن استیائه لاعطاء تاشیره دخول الی سلمان رشدی # نیو دلهی / 24 شباط / ارنا اعرب وزیر الخارجیه الایرانی خلال موتمر صحفی مشترک مع نظیره الهندی اعرب عن استیائه لقیام الحکومه الهندیه باعطاء تاشیره دخول الی المرتد سلمان رشدی .
وقال خرازی ردا علی سوال فی انتهاء اجتماع اللجنه المشترکه
الایرانیه الهندیه.. لا ینبغی للحکومه الهندیه ان تقوم بعمل یجرح مشاعر
المسلمین واضاف خرازی ان ایران تدعم وحده المسلمین .
کما قال وزیر الخارجیه الهندی / جاسوانت سینغ / ردا علی سوال
حول سبل تعزیز الاتفاقیات المبرمه بین البلدین ... نحن وجدنا سبل تکفل
تنفیذ هذه الاتفاقیات المبرمه بین ایران و الهند .
ح .ز / انتهی / س .ع