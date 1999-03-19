وزراء نفط التعاون یبحثون تنسیق المواقف قبل اجتماع اوبک # ابوظبی / 20 اذار / ارنا بدا وزراء النفط بدول مجلس التعاون الیوم السبت هنا اجتماعهم التشاوری برئاسه عبید بن سیف الناصری وزیر النفط والثروه المعدنیه الاماراتی وذلک بهدف اجراء مشاورات حول الموضوعات المطروحه علی الاجتماع الوزاری القادم لمنظمه اوبک خاصه خطه لاهای لتخفیض الانتاج بما یزید علی ملیونی برمیل یومیا .
ویشکل اجتماع ابوظبی خطوه اخیره تسبق الاجتماع الوزاری لمنظمه
الدول المصدره للنفط / اوبک/ المقرر عقده یوم الثلاثاء فی فیینا .
وقبیل بدء الاجتماع قال وزیر النفط الاماراتی ان الاجتماع یاتی
فی اطار التشاور بین وزراء دول مجلس التعاون بهدف تنسیق المواقف قبل
الذهاب لاجتماعات اوبک .
/ .. یتبع .. / س ع