السوید تمنح ایران اعتمادا طویل الامد # باریس / 19 نیسان / ارنا کتبت نشره "وورلد ریبورت" فی عددها الاخیر الصادر فی باریس تقول : ان السوید تنوی منح ایران اعتمادات مالیه طویله الامد .ووفقا لما جاء فی هذه النشره ، فان رئیس المجلس الاداری لمنظمه ضمان الاعتمادات المالیه السویدیه اعلن افتتاح اعتماد مالی لمده ثمان سنوات ونصف السنه الی ایران .وتضیف "وورلد ریبورت" قائله : لقد تم تاء مین هذه الاعتمادات بخصوص کل قضیه علی حده ، وبدون ایه حدود ، وسیتم تخصیصها لتنفیذ عدد من المشاریع فی ایران .واختتمت النشره خبرها بالقول : کما تنوی السوید حذف المستوی الاعلی للاعتمادات قصیره الامد بالنسبه الی ایران .ا.ج / انتهی / س ع