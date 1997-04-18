السوید تمنح ایران اعتمادا طویل الامد # باریس / 19 نیسان / ارنا کتبت نشره "وورلد ریبورت" فی عددها الاخیر الصادر فی باریس تقول : ان السوید تنوی منح ایران اعتمادات مالیه طویله الامد .
ووفقا لما جاء فی هذه النشره ، فان رئیس المجلس الاداری لمنظمه ضمان
الاعتمادات المالیه السویدیه اعلن افتتاح اعتماد مالی لمده ثمان سنوات
ونصف السنه الی ایران .
وتضیف "وورلد ریبورت" قائله : لقد تم تاء مین هذه الاعتمادات بخصوص
کل قضیه علی حده ، وبدون ایه حدود ، وسیتم تخصیصها لتنفیذ عدد من
المشاریع فی ایران .
واختتمت النشره خبرها بالقول : کما تنوی السوید حذف المستوی الاعلی
للاعتمادات قصیره الامد بالنسبه الی ایران .
ا.ج / انتهی / س ع