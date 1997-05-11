# / اضافه ثالثه واخیره / # دوشنبه / 12 ایار / ارنا واضاف هاشمی رفسنجانی : لدینا تجربه ناجحه جدا فی مجال قطع تبعیه ایران بالخارج وخاصه الغرب خلال هذا العام .واکد الرئیس رفسنجانی : ان الجمهوریه الاسلامیه تستطیع ان تدخل کافه المجالات مثل الشرکات الغربیه الکبری .واضاف : اننی اعلن للشعب الترکمنستانی ان ایران تضع هذه التجربه تحت تصرفکم والامر یعود الیکم فی اختیار ای المجالات التی تریدون ان تتعاونوا معنا .واکد رئیس الجمهوریه الاسلامیه : ان ایران علی استعداد ان تستفاد فی المقابل من تجارب ترکمنستان فی کافه المجالات .من جانبه قال نیازوف : یقولون لنا اننا وقعنا تحت تاثیر ایران واننا نقول اننا وقعنا تحت تاثیر التعامل الطیب لایران .واکد علی التعاون بین ایران وترکمنستان فی کافه المجالات واضاف : اننا نسعی بکل مااوتینا من قوه للتقریب بین شعبی البلدین کما ان تنمیه العلاقات بین الجانبین لاتعارض بای حال من الاحوال مصالح البلدان الاخری .م.م./ انتهی / ت.ط