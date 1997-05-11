# / اضافه ثالثه واخیره / # دوشنبه / 12 ایار / ارنا واضاف هاشمی رفسنجانی : لدینا تجربه ناجحه جدا فی مجال قطع تبعیه ایران بالخارج وخاصه الغرب خلال هذا العام .
واکد الرئیس رفسنجانی : ان الجمهوریه الاسلامیه تستطیع ان تدخل کافه
المجالات مثل الشرکات الغربیه الکبری .
واضاف : اننی اعلن للشعب الترکمنستانی ان ایران تضع هذه التجربه
تحت تصرفکم والامر یعود الیکم فی اختیار ای المجالات التی تریدون ان
تتعاونوا معنا .
واکد رئیس الجمهوریه الاسلامیه : ان ایران علی استعداد ان تستفاد فی
المقابل من تجارب ترکمنستان فی کافه المجالات .
من جانبه قال نیازوف : یقولون لنا اننا وقعنا تحت تاثیر ایران واننا
نقول اننا وقعنا تحت تاثیر التعامل الطیب لایران .
واکد علی التعاون بین ایران وترکمنستان فی کافه المجالات واضاف :
اننا نسعی بکل مااوتینا من قوه للتقریب بین شعبی البلدین کما ان
تنمیه العلاقات بین الجانبین لاتعارض بای حال من الاحوال مصالح البلدان
الاخری .
م.م./ انتهی / ت.ط