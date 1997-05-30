مطالعات فی الصحف المسائیه / اضافه اولی / # طهران / 31 ایار / ارنا صحیفه کیهان ............
**القوات المعارضه للطالبان تصل الی بعد 50 کیلومترا من کابول .
**ممثل الدوما الروسیه : مجموعه الطالبان عمیله الدولارات الامریکیه .
**سکان موسکو یتظاهرون احتجاجا علی بث فیلم ضد السید المسیح .
**حرکه عدم الانحیاز تدعو القوات الترکیه الی الانسحاب من شمال العراق
دون قید اوشرط .
**وکاله الصحافه الفرنسیه ...اربکان سیسلم منصب رئاسه الوزراء
الترکیه الی تشیللر .
**وصول مجموعه من المراسلین الایطالیین الی طهران .
**فرانسا ستبیع 20 طائره میراج متقدمه .
**اتحاد ثلاثه احزاب روسیه لدعم سیاسه یلتسین الاصلاحیه .
**مقتل ضابط صهیونی فی جنوب لبنان .
**برافدا ..ادعاء ات البیت الابیض حول تقلیص قدرات امریکا العسکریه لا
تستند الی الحقیقه .
ح .ز / .. یتبع .. / س .ع