بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمه الله وبرکاته ایران تعلن استعدادها للتعاون من جورجیا لحل الازمه الابخازیه # کییف / 9 حزیران / ارنا اعلن وزیر خارجیه الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه لیله امس الاحد خلال لقائه " منقار شویلی " وزیر خارجیه جورجیا استعداد طهران للتعاون الاستیشاری مع هذا البلد لاقامه موء تمر دولی لحل الازمه الابخازیه .
ووصف " علی اکبر ولایتی " الذی کان یتحدث فی مطار تفلیس مواقف الزعیم
الجورجی " ادوارد شیفارد نادزه " بشان حل الازمه الابخازیه سلمیا بانها
مبدائیه وتاتی لترسیخ الاستقرار فی المنطقه .
ووصف " شویلی " مواقف ایران باعتبارها بلدا هاما فی المنطقه حیال
اقتراح " شیفارد نادزه " بشان عقد موء تمر دولی لحل القضیه الابخازیه
وصفها بانها هامه للغایه .
وبحث الجانبان العلاقات الثنائیه ودعیا الی تنمیتها فی اطار اللجنه
الاقتصادیه المشترکه .
وغادر ولایتی تفلیس متوجها الی کییف عاصمه اوکرانیا .
ا.س / انتهی / ف.ر