وزیر خارجیه کازاخستان یوء کد التعاون الوثیق بین طهران والماتی # الماتی / 9 حزیران / ارنا اکد وزیر خارجیه کازاخستان التعاون الوثیق القائم بین طهران والماتی وقال بان البلدین لهما تعاون ودی فی مجالات عدیده سیما فی مجال النفط .واضاف " قاسم جامرت توقایوف وزیر خارجیه کازاخستان فی حدیث مع اسبوعیه " دلوفایا ندلیا" الصادره فی الماتی قائلا ان بلاده وطبقا للاتفاقیه المبرمه بین البلدین ستقوم بتصدیر نفطها عبر الاراضی الایرانیه معلنا رغبه البلدین فی تنمیه التعاون فیما بینهما .ووصف نظربایوف تصدیر نفط بلاده عن طریق ایران بانه حدث تاریخی هام واعتبر تعزیز التعاون مع ایران بانه من اولویات سیاسه بلاده الخارجیه .ووصف وزیر خارجیه کازاخستان فی حدیث مع الاسبوعیه المذکوره الانتخابات الرئاسیه التی جرت اخیرا فی الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه بانها نزیهه ودیموقراطیه معربا عن امله بان تشهد العلاقات بین البلدین فی فتره رئاسه السید خاتمی المزید من التنامی .ا.س / انتهی / ف.ر