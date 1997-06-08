٠٩‏/٠٦‏/١٩٩٧ ١٢:٠١ ص
رمز الخبر: 10342496
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استمرار انخفاض اسعار النفط الخام فی الاسواق العالمیه

استمرار انخفاض اسعار النفط الخام فی الاسواق العالمیه # نیویورک / 9 حزیران / ارنا شهدت اسعار النفط الخام فی الاسواق العالمیه فی آخر یوم من التعاملات خلال الاسبوع الماضی استمرارا فی سیرها النزولی ، حیث شهدت اسعار نفوط البلدان المصدره للنفط خاصه نفط غرب تکساس انخفاضا اکثر من السابق .
وذکرت صحیفه " وال ستریت جورنال " الاقتصادیه ان اسعار النفط الخام للمعاملات الفوریه فی اوروبا وداخل امیرکا کانت فی سوق نیویورک التجاریه / نایمکس / عند الاغلاق فی اواخر معاملات یوم الجمعه الماضی کالتالی : سعر النفط الخام فی التعاملات النقدیه فی اوروبا (برمیل ـ دولار امریکی ) ***************************************************************** نوع النفط الجمعه الخمیس العام الماضی ========== ====== ======= ============= الخام الخفیف/الدول العربیه 57/15 75/15 63/16 الخام الثقیل/ الدول العربیه 47/13 65/13 33/15 الخام الخفیف ایران 17/16 35/16 83/17 فورتیس 92/17 30/18 53/18 مزیج برنت 82/17 00/18 28/18 الخام الخفیف بونی 25/18 43/18 63/18 المتوسط اورال 47/16 65/16 18/17 سعر النفط الخام فی المعاملات الفوریه داخل امیرکا غرب تکساس انترمیدیت 78/18 68/19 28/20 ا.ج / انتهی / ت.ط