استمرار انخفاض اسعار النفط الخام فی الاسواق العالمیه # نیویورک / 9 حزیران / ارنا شهدت اسعار النفط الخام فی الاسواق العالمیه فی آخر یوم من التعاملات خلال الاسبوع الماضی استمرارا فی سیرها النزولی ، حیث شهدت اسعار نفوط البلدان المصدره للنفط خاصه نفط غرب تکساس انخفاضا اکثر من السابق .
وذکرت صحیفه " وال ستریت جورنال " الاقتصادیه ان اسعار النفط الخام
للمعاملات الفوریه فی اوروبا وداخل امیرکا کانت فی سوق نیویورک التجاریه
/ نایمکس / عند الاغلاق فی اواخر معاملات یوم الجمعه الماضی کالتالی :
سعر النفط الخام فی التعاملات النقدیه فی اوروبا (برمیل ـ دولار امریکی )
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نوع النفط الجمعه الخمیس العام الماضی
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الخام الخفیف/الدول العربیه 57/15 75/15 63/16
الخام الثقیل/ الدول العربیه 47/13 65/13 33/15
الخام الخفیف ایران 17/16 35/16 83/17
فورتیس 92/17 30/18 53/18
مزیج برنت 82/17 00/18 28/18
الخام الخفیف بونی 25/18 43/18 63/18
المتوسط اورال 47/16 65/16 18/17
سعر النفط الخام فی المعاملات الفوریه داخل امیرکا
غرب تکساس انترمیدیت 78/18 68/19 28/20
ا.ج / انتهی / ت.ط