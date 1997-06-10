استمرار تبادل النیران بین قوات " الطالبان " وقوات " احمد شاه مسعود " # مزار شریف / 11 حزیران / ارنا واصلت قوات " احمد شاه مسعود " زعیم قوات الائتلاف المعادی للطالبان وقوات الطالبان تبادل النیران فیما بینها فی تلال "سرخ " بشمال جاریکار .وقال الجنرال " اقبر" احد قاده " حزب الجماعه الاسلامی " فی مزار شریف ان قوات الطالبان هاجمت ولعده مرات منطقه " سرخ " وتکبدت فی کل هجوم لها خسائر واضرار جسیمه .وتقع تلال " سرخ " فی جنوب شرقی " جبل السراج " .ویشیر تقریر آخر الی تبادل النیران بین قوات الجبهه الاسلامیه المتحده لانقاذ افغانستان " والطالبان فی تلال وادی " غوربند " بمحافظه " بروان " بشمال کابل دون حدوث ای تغییر فی مواقع الطرفین .وافاد التقریر ان وجود الالاف من الالغام المزروعه فی وادی " غوربند" یحول دون ای تحرک فی هذه الناحیه .ف.م / انتهی / ف.ر