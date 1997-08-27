عریقات یتهم الکیان الصهیونی بعرقله زیاره اولبرایت # بیروت / 28 آب / ارنا اتهم الوزیر فی سلطه الحکم الذاتی ورئیس الوفد الفلسطینی المفاوض (صائب عریقات ) حکومه الکیان الصهیونی بالعمل علی منع وزیره الخارجیه الامیرکیه (مادلین اولبرایت ) من التعامل مع القضایا الجوهریه والحیویه واشغالها بقضایا اخری مثل الحصار والقیود المفروضه علی الفلسطینیین فی الضفه الغربیه وقطاع غزه.وقال صائب عریقات فی تصریح نقلته الاذاعه الصهیونیه الیوم ان الکیان الصهیونی یهدف من خلال الحصار علی الضفه والقطاع الی اعاقه زیاره اولبرایت الی المنطقه.فی مقابل ذلک زعم وزیر حرب العدو اسحق موردخای ان الهدف الاساسی من الطوق الامنی المفروض علی الفلسطینیین هو تقلیص احتمالات وقوع عملیات عسکریه ضد اهداف یهودیه معتبرا ان الطوق هو وسیله ولیس هدفا بحد ذاته.وقال موردخای فی حدیث صحفی له الیوم ان الاجهزه الامنیه تجری تقییمات مستمره للوضع وتتخذ قرارات بشان تخفیف الطوق الامنی کلما افسح المجال لذلک.وکانت سلطات الاحتلال الصهیونی رفعت امس الحصار الداخلی عن مدینه بیت لحم فی الضفه الغربیه فی حین لا یزال الحصار العام مفروضا علی کافه مناطق الضفه وقطاع غزه منذ حوالی الشهر.انتهی / ت.ط