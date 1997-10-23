مهاجرانی : الحفاظ علی الشخصیه الوطنیه من اهم مسوولیات الفنان الاسیوی # طهران / 24 تشرین الاول / ارنا اعتبر وزیر الثقافه والارشاد الاسلامی فی الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه عطاء الله مهاجرانی فی مراسم تدشین " ورشه تحقیقات الفنون التشکیلیه لنساء آسیا " یوم امس الخمیس اعتبر الحفاظ علی الشخصیه والقیم الوطنیه وخلق الاثار الفنیه المستلهمه من الثقافه التقلیدیه من اهم مسوولیات الفنان الاسیوی .
وقال وزیر الثقافه والارشاد الاسلامی فی هذه المراسم : ان الفنان
الاسیوی بالاتکاء علی تاریخه العریق وقیمه الممتازه یجب ان یحتل المکان
اللائق به فی عالم الیوم ، وان یستفید من الخبرات الفنیه للعالم المعاصر .
واضاف : ان اقامه مثل هذه الورشات التحقیقیه تلعب دورا رئیسیا فی
تبادل اخر الابداعات الفنیه والتعرف علی الطرق العلمیه والتقنیه فی عالم
الیوم ومعرفه المهارات الفنیه للفنانات المشارکات فی هذه الورشه .
وقال مهاجرانی : اقیمت هذه الورشه بمشارکه النساء الفنانات والمبدعات
من الدول الاسیویه وهی تعتبر تاکیدا للدور الرئیسی للمراه فی بناء عالم
متسام .
یذکر ان " ورشه تحقیقات الفنون التشکیلیه لنساء آسیا " التی تستمر
لمده اسبوع واحد تشارک فیها 20 فنانه من 12 بلدا آسیویا .
ل.ل / انتهی / ت.ط