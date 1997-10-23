مهاجرانی : الحفاظ علی الشخصیه الوطنیه من اهم مسوولیات الفنان الاسیوی # طهران / 24 تشرین الاول / ارنا اعتبر وزیر الثقافه والارشاد الاسلامی فی الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه عطاء الله مهاجرانی فی مراسم تدشین " ورشه تحقیقات الفنون التشکیلیه لنساء آسیا " یوم امس الخمیس اعتبر الحفاظ علی الشخصیه والقیم الوطنیه وخلق الاثار الفنیه المستلهمه من الثقافه التقلیدیه من اهم مسوولیات الفنان الاسیوی .وقال وزیر الثقافه والارشاد الاسلامی فی هذه المراسم : ان الفنان الاسیوی بالاتکاء علی تاریخه العریق وقیمه الممتازه یجب ان یحتل المکان اللائق به فی عالم الیوم ، وان یستفید من الخبرات الفنیه للعالم المعاصر .واضاف : ان اقامه مثل هذه الورشات التحقیقیه تلعب دورا رئیسیا فی تبادل اخر الابداعات الفنیه والتعرف علی الطرق العلمیه والتقنیه فی عالم الیوم ومعرفه المهارات الفنیه للفنانات المشارکات فی هذه الورشه .وقال مهاجرانی : اقیمت هذه الورشه بمشارکه النساء الفنانات والمبدعات من الدول الاسیویه وهی تعتبر تاکیدا للدور الرئیسی للمراه فی بناء عالم متسام .یذکر ان " ورشه تحقیقات الفنون التشکیلیه لنساء آسیا " التی تستمر لمده اسبوع واحد تشارک فیها 20 فنانه من 12 بلدا آسیویا .ل.ل / انتهی / ت.ط