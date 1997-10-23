قاری ایرانی یحرز المرکز الثالث فی المسابقات الدولیه لقراء القران الکریم فی ترکیا # انقره / 24 تشرین الاول / ارنا احرز القاری " علی حق بناهی " المرکز الثالث فی اول دوره للمسابقات الدولیه لقراء ه القران الکریم فی ترکیا .
وکانت هذه المسابقات قد بدات یوم الاثنین الماضی فی انقره
واستغرقت حتی مساء امس الخمیس .
وفی قسم حفظ القران الکریم احرزت کل من مصر وبنغلاش وترکیا
علی المراتب الثلاث الاولی لهذه المسابقات .
واحرز مهدی ظریف ذاکریان من ایران المرکز الخامس فی حفظ قراء ه
القران الکریم .
وکانت الدوره الاولی لمسابقات حفظ وقراء ه القران الکریم اقیمت فی
صاله مسجد "کوجاتبه " فی انقره بمشارکه 43 قاری من 23 دوله اسلامیه .
ا.س / انتهی / س ع