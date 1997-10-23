قاری ایرانی یحرز المرکز الثالث فی المسابقات الدولیه لقراء القران الکریم فی ترکیا # انقره / 24 تشرین الاول / ارنا احرز القاری " علی حق بناهی " المرکز الثالث فی اول دوره للمسابقات الدولیه لقراء ه القران الکریم فی ترکیا .وکانت هذه المسابقات قد بدات یوم الاثنین الماضی فی انقره واستغرقت حتی مساء امس الخمیس .وفی قسم حفظ القران الکریم احرزت کل من مصر وبنغلاش وترکیا علی المراتب الثلاث الاولی لهذه المسابقات .واحرز مهدی ظریف ذاکریان من ایران المرکز الخامس فی حفظ قراء ه القران الکریم .وکانت الدوره الاولی لمسابقات حفظ وقراء ه القران الکریم اقیمت فی صاله مسجد "کوجاتبه " فی انقره بمشارکه 43 قاری من 23 دوله اسلامیه .ا.س / انتهی / س ع