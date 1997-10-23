رئیس مجلس الخبراء : العداء ضد الاسلام اصبح فی بعض البلدان یاخذ طابعا علنیا # قم / 24 تشرین الاول / ارنا قال ایه الله مشکینی رئیس مجلس الخبراء فی ایران ...ان فی بعض البلدان کترکیا و الجزایر اصبح مجابهه الاسلام و الظواهر الاسلامیه یاخذ طابعا سیاسیا و هذا الامر ستکون له عواقب وخیمه لحکام هذین البلدین .واضاف امام جمعه قم الذی کان یتحدث خلال خطبتی صلاه الجمعه ....ان معاداه الاسلام لیس له ای نتیجه للحکام العملاء وعلیهم ان یحترموا حقوق الشعوب المسلمه ویتخلصوا من التبعیه للاستکبار العالمی .و اضاف امام جمعه قم .. لااحد یستطیع ان یقمع ظاهره التمسک بقیم الاسلام فی العالم لان فتره الحکومات الظالمه قد ولی .واضاف ..ان الضجه المفتعله فی الخارج حول مساواه حقوق النساء و الرجال فی الحقیقه تعنی النیل من الاسلام لان الدین الاسلام الحنیف لدیه اسمی رای فی هذا المجال .ودعا ایه الله علی مشکینی الحوزه العلمیه فی قم بان تقوم بتبیین وجهات نظر الاسلام حول حقوق المراه وتوضح بعض النقاط الغامضه فی هذا الصدد .ح .ز / انتهی / س .ع