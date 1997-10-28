مطالعات فی صحف طهران المسائیه # طهران / 29 تشرین الاول / ارنا صحیفه رسالت ............
** ولی امر المسلمین لدی استقباله رئیس وزراء لبنان : یعتبر الشعب
اللبنانی رمزا للبطوله فی العالم العربی .
** مدیر عام منطقه قشم الحره : 13 شرکه اجنبیه اقامت استثمارات فی هذه
الجزیره لحد الان .
** اثر التصریحات العاریه عن الصحه التی ادلی بها کبار المسوولین فی تل
ابیب وواشنطن ، وجهت روسیا الاتهام لامیرکا ببذلها المساعی للمساس بالعلاقات
القائمه بین طهران وموسکو .
** الصین رفضت تجمید مساعداتها النوویه الی ایران .
** مبارک : سیاسات نتنیاهو ستترتب علیها تبعات ماساویه لشعوب الشرق
الاوسط .
صحیفه اطلاعات
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** سماحه قائد الثوره الاسلامیه خلال استقباله رفیق الحریری رئیس وزراء
لبنان : ان صمود الشعب اللبنانی امام اعتداء ات الکیان الصهیونی سیظل
مفخره خالده .
** رد روسیا الحاسم للطلبات الامیرکیه والصهیونیه بشان خفض علاقاتها مع
ایران .
** رئیس مجمع تشخیص مصلحه النظام خلال لقائه رفیق الحریری : ایران تری
من واجبها الوقوف الی جانب الشعبین اللبنانی والفلسطینی .
** تنظیم تظاهرات احتجاجیه من قبل الامیرکیین ضد انتهاک حقوق الانسان فی
هذا البلد تزامنا مع وصول جیانغ زمین الی واشنطن .
** شرطه مکافحه الشغب الامیرکیه تعتقل عددا من المتظاهرین .
** وزیر الطاقه : 9 محطات کهرومائیه ضخمه قید الانشاء فی ایران .
** وزیر خارجیه روسیا البیضاء : تعامل ایران الذی یتسم بالاستقلالیه یعد
انموذجا ملائما لنا .
** ایران : موء تمر الدوحه الاقتصادی لا یخدم التضامن فی العالم الاسلامی .
صحیفه کیهان
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** قائد الثوره الاسلامیه : الشعب اللبنانی غدا الیوم رمزا للبطوله فی
العالم العربی وستظل مفخره صموده امام الکیان الصهیونی خالده .
** بدء تسلیم 12 طائره لنقل الرکاب من طراز انتونوف الی ایران .
** طهران ترد حاسما علی التهدیدات التی وجهها الکیان الصهیونی یوم امس .
** وزیر الحرب الصهیونی یعلن ان حزب الله وجه ضربات موجعه ضد القوات
العسکریه الصهیونیه .
** بدء الجوله الاولی من المباحثات بین جیانغ زمین وکلنتون فی البیت
الابیض .
** المانیا تجری اتصالات مع طالبان .
** اعتقال احد کبار اعضاء الاخوان المسلمین فی مصر .
** طبیبه ایرانیه تحصل علی جائزه الموء تمر الدولی للحساسیه من بین 79
دوله مشارکه .
ح.ب / انتهی / ل.ل / ت.ط