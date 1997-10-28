مطالعات فی صحف طهران المسائیه # طهران / 29 تشرین الاول / ارنا صحیفه رسالت ............** ولی امر المسلمین لدی استقباله رئیس وزراء لبنان : یعتبر الشعب اللبنانی رمزا للبطوله فی العالم العربی .** مدیر عام منطقه قشم الحره : 13 شرکه اجنبیه اقامت استثمارات فی هذه الجزیره لحد الان .** اثر التصریحات العاریه عن الصحه التی ادلی بها کبار المسوولین فی تل ابیب وواشنطن ، وجهت روسیا الاتهام لامیرکا ببذلها المساعی للمساس بالعلاقات القائمه بین طهران وموسکو .** الصین رفضت تجمید مساعداتها النوویه الی ایران .** مبارک : سیاسات نتنیاهو ستترتب علیها تبعات ماساویه لشعوب الشرق الاوسط .صحیفه اطلاعات .............** سماحه قائد الثوره الاسلامیه خلال استقباله رفیق الحریری رئیس وزراء لبنان : ان صمود الشعب اللبنانی امام اعتداء ات الکیان الصهیونی سیظل مفخره خالده .** رد روسیا الحاسم للطلبات الامیرکیه والصهیونیه بشان خفض علاقاتها مع ایران .** رئیس مجمع تشخیص مصلحه النظام خلال لقائه رفیق الحریری : ایران تری من واجبها الوقوف الی جانب الشعبین اللبنانی والفلسطینی .** تنظیم تظاهرات احتجاجیه من قبل الامیرکیین ضد انتهاک حقوق الانسان فی هذا البلد تزامنا مع وصول جیانغ زمین الی واشنطن .** شرطه مکافحه الشغب الامیرکیه تعتقل عددا من المتظاهرین .** وزیر الطاقه : 9 محطات کهرومائیه ضخمه قید الانشاء فی ایران .** وزیر خارجیه روسیا البیضاء : تعامل ایران الذی یتسم بالاستقلالیه یعد انموذجا ملائما لنا .** ایران : موء تمر الدوحه الاقتصادی لا یخدم التضامن فی العالم الاسلامی .صحیفه کیهان .................** قائد الثوره الاسلامیه : الشعب اللبنانی غدا الیوم رمزا للبطوله فی العالم العربی وستظل مفخره صموده امام الکیان الصهیونی خالده .** بدء تسلیم 12 طائره لنقل الرکاب من طراز انتونوف الی ایران .** طهران ترد حاسما علی التهدیدات التی وجهها الکیان الصهیونی یوم امس .** وزیر الحرب الصهیونی یعلن ان حزب الله وجه ضربات موجعه ضد القوات العسکریه الصهیونیه .** بدء الجوله الاولی من المباحثات بین جیانغ زمین وکلنتون فی البیت الابیض .** المانیا تجری اتصالات مع طالبان .** اعتقال احد کبار اعضاء الاخوان المسلمین فی مصر .** طبیبه ایرانیه تحصل علی جائزه الموء تمر الدولی للحساسیه من بین 79 دوله مشارکه .ح.ب / انتهی / ل.ل / ت.ط