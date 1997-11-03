موتمر الاسره واقع ومرتجی یفتتح اعماله فی بیروت بکلمه رئیس الجمهوریه الاسلامیه # بیروت / 4 تشرین الثانی/ ارنا بکلمه رئیس الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه الدکتور السید محمد خاتمی افتتح صباح الیوم موتمر "الاسره واقع ومرتجی " الذی ینظمه مرکز الصدر للابحاث والدراسات اعماله فی بیروت .ومما جاء فی الکلمه التی تلاها امین عام الموتمر : ان الرجوع الی الدین والمبادی ء الاخلاقیه ضروره عالمیه فی سبیل الحفاظ علی حیاه الانسان والمجتمع وبقائهما وان تزلزل الاسره وتفکک العلاقات الانسانیه وتغلغل الفقر والظلم فی کل مجالات الحیاه الفردیه والجماعیه وکذلک العنف والهیمنه وتجاوز حدود الحیاه العامه والخاصه کل ذلک یشکل تحدیات خطره تهدد الجمیع .واکد الرئیس خاتمی ان المجتمع والعالم المعاصر بحاجه الی استقرار وتوازن جدیدین وان من واجب اتباع الدیانات الکبری البحث عن السبل الکفیله باستقرار وخلق القیم والموسسات الدینیه والمعنویه والانسانیه .اضافت رساله الرئیس خاتمی : انه فی ظل الادیان الالهیه یمکن وضع لبنه الموسسات الاجتماعیه الفاعله والنابضه بالحیاه . معتبرا ان الاسره هی مضمار النمو والتکامل والازدهار ، وان دعم دور الاسره واعاده صیاغه هذا الدور فی الظروف المستجده ضروره لا بد منها فی مختلف المجتمعات .واکد رئیس الجمهوریه الاسلامیه علی اهمیه دور المراه فی بناء الاسره والمجتمع واعتبر انه لا یمکن الیوم النظر فی موضوع ثبات الاسره دون التدبیر لتواجد المراه الواسع النطاق وجنبا الی جنب مع الرجال النشطین فی المجتمع .واعلن ان الجمود والتحجر من جهه والاباحیه والتحلل من القیود من جهه اخری هما آفتان کبیرتان تحولان دون تفهمنا للعصر واستشرافنا بحکمه للاسلام بصوره خاصه وللدیانه بصوره عامه مشددا علی انه بالالتزام بالاسلام یمکن استجلاء افق جدید ومضی ء فی النظره الی المکانه السامیه للمراه ودورها فی المجتمع .واعتبر السید خاتمی ان التعایش بین القومیات والطوائف المختلفه فی لبنان کذلک مقاومه الاحتلال هما مدعاه للاستلهام والتامل لعالمنا الیوم .والقیت فی الجلسه الاولی للموتمر کلمات للنائب الدکتور عبد الرحیم مراد (وزیر التربیه سابقا) عن دور التربیه فی بناء الاسره والمجتمع .وقاضی صیدا الجعفری السید محمد حسن الامین تحدث حول الزواج والاسره فی المنظور الاسلامی ،والقی الاب سلیم غزال کلمه حول موقع الاسره فی المنظور المسیحی .هذا وسیواصل الموتمر اعماله حتی مساء غد الاربعاء .انتهی / ت.ط