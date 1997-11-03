اعلان حاله الطواری ء فی جنوب ایطالیا بسبب موجه لجوء الاکراد # روما/ 4 تشرین الثانی / ارنا اعلنت حاله الطواری ء فی المناطق الجنوبیه لایطالیا بسبب لجوء مجموعات کبیره من اللاجئین الاکراد الی سواحل جنوب ایطالیا.وقد اتخذ هذا القرار للحیلوله دون لجوء المزید من اللاجئین الاکراد حیث وصل یوم الاحد الماضی اکثر من 800 لاجی ء کردی من ترکیا الی السواحل الایطالیه.وذکرت وکاله الانباء الایطالیه "آنسا" الیوم الثلاثاء ان المافیا الترکیه جمعت 5 آلاف لاجی ء کردی فی ترکیا کی تنقلهم الی ایطالیا عن طریق البحر فی الوقت المناسب.وذکرت الصحافه الایطالیه الیوم ان المافیا تستلم من کل لاجی بین 1000 الی 2000 دولار.یذکر ان منظمه "کاریتاس " الخیریه الایطالیه التابعه للکنیسه الکاثولیکیه تتولی رعایه 115 طفلا و97 امراه من اللاجئین الاکراد.ع.ح/ انتهی/ ت.ط