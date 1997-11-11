صحیفه سوریه: البوابه الاقتصادیه لاتنقذ نتنیاهو # دمشق / 12 تشرین الثانی / ارنا اکدت صحیفه البعث الصادره صباح هذا الیوم الاربعاء: ان البوابه الاقتصادیه التی یتخیل نتنیاهو رئیس الوزراء الصهیونی انها ستکون مخرجا له من المازق الداخلی لن تنقذه.واضافت الصحیفه المذکوره: ان نتنیاهو اصبح یدرک تماما مدی تلاشی اماله فی موء تمر الدوحه الذی اجمعت ان موء تمر الدوحه اجمعت الاراء اقلیمیا ودولیا انه فشل قبل انعقاده وانه مات قبل میلاده.وانتقدت الصحیفه بشده المواقف العربیه الموء یده لموء تمر الدوحه وقالت: انه ورغم الاعتراضات الداخلیه الموجهه ضد نتنیاهو الا ان العرب ماضون فی فتح البوابه الاقتصادیه امام الکیان الصهیونی خارجین بذلک عن قرارات قمه القاهره.ا.د / انتهی / س ع