تقریر حول فشل الموتمرات الشرق اوسطیه # بیروت / 12 تشرین الثانی / ارنا ادی جمود عملیه التسویه الی ابقاء مشاریع التعاون الاقلیمیه التی تهدف الی دمج الکیان الصهیونی فی البنیه الاقتصادیه للمنطقه فی الادراج وهی مشاریع یتوقع ان یعاد الحدیث عنها خلال موتمر الدوحه الاقتصادی للتنمیه فی الشرق الاوسط وشمال افریقیا المقرر افتتاحه الاحد المقبل وسط مقاطعه عربیه شبه کامله خصوصا بعد انضمام مصر الی الدول العربیه الرئیسیه التی قررت عدم المشارکه .وکان من المقرر ان یتم تدشین باکوره هذه المشاریع الی تاسیس بنک التنمیه فی الشرق الاوسط وشمال افریقیا فی نهایه کانون الاول المقبل طبقا للقرار النهائی الصادر عن موتمر القاهره الاقتصادی عام 1996 الا ان هذا المصرف الذی لم یبلغ راسماله خمسه ملیارات دولار والمخصص لاداره مشاریع التنمیه فی المنطقه لا یزال یراوح مکانه .ا.د / .. یتبع .. / س.ع