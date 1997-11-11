القضاء علی 30 عصابه لتهریب المخدرات فی محافظه اصفهان خلال العام الجاری # اصفهان / 12 تشرین الثانی / ارنا اعلن امین المجلس التنسیقی لمکافحه المخدرات فی محافظه اصفهان / وسط ایران / ان قوات الامن تمکنت خلال العام الجاری من القضاء علی 30 عصابه لتهریب المخدرات فی المحافظه .
واضاف مرتضی حبیبی الیوم الاربعاء انه تم اعتقال 140 شخصا من اعضاء
هذه العصابات .
وقال انه ضبط فی هذا المجال 3700 کیلوغرام من انواع المخدرات و 44
سیاره و 13 قطعه من الاسلحه.
واضاف انه تم ایضا خلال الاسابیع السبعه الماضیه ضبط اربعه اطنان من
انواع المخدرات واعتقل 5800 مهرب وصودرت 10 سیارات .
ا.س / انتهی / ت.ط