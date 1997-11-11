القضاء علی 30 عصابه لتهریب المخدرات فی محافظه اصفهان خلال العام الجاری # اصفهان / 12 تشرین الثانی / ارنا اعلن امین المجلس التنسیقی لمکافحه المخدرات فی محافظه اصفهان / وسط ایران / ان قوات الامن تمکنت خلال العام الجاری من القضاء علی 30 عصابه لتهریب المخدرات فی المحافظه .واضاف مرتضی حبیبی الیوم الاربعاء انه تم اعتقال 140 شخصا من اعضاء هذه العصابات .وقال انه ضبط فی هذا المجال 3700 کیلوغرام من انواع المخدرات و 44 سیاره و 13 قطعه من الاسلحه.واضاف انه تم ایضا خلال الاسابیع السبعه الماضیه ضبط اربعه اطنان من انواع المخدرات واعتقل 5800 مهرب وصودرت 10 سیارات .ا.س / انتهی / ت.ط