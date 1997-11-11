الاتفاقیه النفطیه مع ایران محور مباحثات " جاک شیراک " و" ماهاتیر محمد" # کوالالمبور / 12 تشرین الثانی / ارنا ستکون اتفاقیه تطویر حقل غاز بارس الجنوبی التی وقعتها شرکات "توتال " الفرنسیه و " غاز بروم " الروسیه و " بتروناس " المالیزیه مع ایران محور اجتماع الاسبوع المقبل بین الرئیس الفرنسی " جاک شیراک " و رئیس الوزراء المالیزی " ماهاتیر محمد " .
و قال ادوارد براین سفیر فرنسا لدی مالیزیا فی موتمر صحفی عقده
الیوم الاربعاء ان " جاک شیراک " الذی یقوم فی الوقت الراهن بجوله فی
جنوب شرق آسیا من المقرر ان یصل کوالالمبور الاسبوع المقبل فی زیاره
لمالیزیا تستغرق یومین و یبحث مع " ماهاتیر محمد " العلاقات بین فرنسا و
مالیزیا و مشارکتهما النفطیه مع ایران .
ک.ک / انته ی / ت.ط