واعظی : لا فاعلیه للحظر الاقتصادی ضد البلدان المستقله

طهران / 28 حزيران/ يونيو/ ارنا – قال المساعد والمستشار الاعلى للقائد العام للقوات المسلحة الايرانية في الشؤون العسكرية اللواء "يحيى رحيم صفوي" ان ظلال الحرب بات بعيدا عن بلدنا و رغم ذلك يجب على القوات المسلحة الاستمرار في تنمية وتطوير جهوزيتها لمواجهة التهديدات.