واعظی : لا فاعلیه للحظر الاقتصادی ضد البلدان المستقله # طهران / 24 تشرین الثانی / ارنا ندد محمود واعظی مساعد الشوون الاقتصادیه فی الخارجیه الایرانیه فی لقائه الیوم الاثنین "خوان هررا" رئیس مجموعه الصداقه البرلمانیه الکوبیه الایرانیه فی طهران ندد بالمقاطعات الاقتصادیه ضد الدول المستقله .
واکد علی عدم جدوی الاستفاده من وسیله المقاطعات الاقتصادیه ضد الشعوب
والدول المستقله والحره فی ظل الاوضاع السیاسیه الدولیه الراهنه .
واکد علی تنمیه وتوسیع مجالات التعاون بین ایران وکوبا فی جمیع
المجالات وخاصه الاقتصادیه واشار الی اهمیه العلاقات البرلمانیه بین
البلدین .
من جهته اعرب "هررا"عن تقدیر بلاده حکومه وشعبا للمواقف الایرانیه
الودیه ودعمها لکوبا فی منظمه الامم المتحده .
ر.ش / انتهی / ت.ط