زعیم التمرد فی جنوب السودان یصل الی القاهره # اثینا/ 25 تشرین الثانی / ارنا وصل الی القاهره یوم امس الاثنین جون قرنق رئیس ما یسمی ب"الحرکه الشعبیه لتحریر السودان " المتمرده لاطلاع القیاده المصریه علی اخر مستجدات الاوضاع فی السودان .ونقلت صحیفه "الجمهوریه " المصریه فی عدده الصادر الیوم تصریحات قرنق التی اعلن فیها بانه یتطلع الی لقاء الرئیس المصری حسنی مبارک للمره الثانیه ، اذ سبق ان التقی به فی ادیس ابابا علی هامش موء تمر القمه الافریقی ، لینقل الیه مباشره صوره متکامله عن جهود الحرکه من اجل تحقیق السلام .والجدیر بالذکر ان هذه الزیاره التی تعتبر الاولی لقرنق الی القاهره تاتی بعد زیاره قام بها نائب الرئیس السودانی الزبیر محمد صالح الی القاهره موء خرا.م.م./ انتهی / ف.ر