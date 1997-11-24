زعیم التمرد فی جنوب السودان یصل الی القاهره # اثینا/ 25 تشرین الثانی / ارنا وصل الی القاهره یوم امس الاثنین جون قرنق رئیس ما یسمی ب"الحرکه الشعبیه لتحریر السودان " المتمرده لاطلاع القیاده المصریه علی اخر مستجدات الاوضاع فی السودان .
ونقلت صحیفه "الجمهوریه " المصریه فی عدده الصادر الیوم تصریحات
قرنق التی اعلن فیها بانه یتطلع الی لقاء الرئیس المصری حسنی مبارک للمره
الثانیه ، اذ سبق ان التقی به فی ادیس ابابا علی هامش موء تمر القمه
الافریقی ، لینقل الیه مباشره صوره متکامله عن جهود الحرکه من اجل
تحقیق السلام .
والجدیر بالذکر ان هذه الزیاره التی تعتبر الاولی لقرنق الی القاهره
تاتی بعد زیاره قام بها نائب الرئیس السودانی الزبیر محمد صالح الی
القاهره موء خرا.
م.م./ انتهی / ف.ر