الرئیس اللبنانی : نتحمل الماسی یومیا فی الجنوب والعرب یفرضون القیود علی منتوجاتنا الزراعیه # بیروت / 6 کانون الاول / ارنا کرر رئیس الجمهوریه اللبنانیه الیاس الهراوی تمسک لبنان بحقه المشروع فی مقاومه الاحتلال الصهیونی موکدا ان استمرار اعتبار المقاومه فی الجنوب ارهابا ولیس عملا مشروعا یعنی انه لن یکون هناک سلام حقیقی فی المنطقه .وابدی الرئیس الهراوی الذی کان یتحدث امام وفد اقتصادی کویتی امس فی بیروت اسفه لمسارعه بعض الدول العربیه الی اقامه علاقات مع الکیان الصهیونی قبل الوصول الی حل نهائی معه .وقال : اود ان الفت انتباه الاخوه العرب الذین کانوا فی الماضی یشککون فی عروبتنا این نحن الیوم اذ نتحمل الماسی یومیا فی الجنوب ومع ذلک فالبلدان العربیه تضع القیود علی منتجاتنا الزراعیه فیما یستوردون هذه المنتجات من ترکیا وغیرها .اضاف : اذا کان احد ینتظر منا الصلح مع الکیان الصهیونی فهذا لن یکون الا فی اطار حل شامل . موکدا انه اذا لم یتحقق التعاون العربی الکامل فلن یکون هناک سلام حقیقی .ودعا الرئیس اللبنانی الی تعاون عربی اقتصادی وقال : نحن مصدر ثروه وفائض مالی ومع ذلک نذهب الی الاسواق الدولیه لنقترض منها فی حین ان الکثیر من هذه الاموال هی فی الاصل عربیه ولکن تتحکم بها جهات خارجیه وفی طلیعتها العناصر الصهیونیه .ح.ب / انتهی / س.ع