القمه الاسلامیه / طهران / شخصیه فلسطینیه مناضله تطالب الموء تمرین فی طهران لسد الطریق علی محاولات اعداء الاسلام لتفکیک الامه الاسلامیه # دمشق / 6 کانون الاول / ارنا طالب خالد الفاهوم المناضل الفلسطینی الیوم السبت موء تمر القمه الاسلامیه فی طهران بان یسد بقراراته الطریق علی محاولات اعداء الاسلام لتفکیک الامه الاسلامیه.
واشار الفاهوم فی تصریح لوکاله الجمهوریه الاسلامیه فی دمشق: ان هذه
المرحله هی مرحله تامر القوی الصهیونیه والامریکیه لنهب موارد الامه
الاسلامیه.
واکد ان الایمان والوحده عند المسلمین هما عنصران لازمان لتکوین شخصیه
حضاریه تقدمیه تسهم فی بناء الحضاره الاسلامیه منددا بالتبعیه والاعتماد علی
الغیر عند البعض من المتخاذلین المستسلمین.
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