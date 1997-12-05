القمه الاسلامیه / طهران / شخصیه فلسطینیه مناضله تطالب الموء تمرین فی

سمنان / 16 تموز/ يوليو/ ارنا – صعد الاعداء من الحظر الاقتصادي على ايران خاصة في قطاع الصناعة والتعدين حيث شمل الحظر المواد الاولية والمعدات والمكائن وخلق صعوبات في الانتاج فيما زاد تفشي فيروس كورونا من صعوبات المنتجين في ايران إلا انهم شمروا عن سواعد الجد من اجل الوطن وتحقيق التنمية والتقدم فيه حيث تحولوا الحظر الى فرصة لتطوير منتجاتهم.