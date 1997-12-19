فرنسا تدعو الی تطویر العلاقات مع ایران # طهران / 20 کانون الاول / ارنا اعلن جان کلود کوسران مدیر عام وزاره الخارجیه الفرنسیه لشوون الشرق الاوسط وشمال افریقیا الیوم السبت : ان باریس ترغب فی تعزیز الحوار والعلاقات مع طهران بروح ایجابیه ونظره مستقبلیه .واکد المسوول الفرنسی خلال لقائه علی اهنی مدیر عام وزاره خارجیه الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه لشوون غرب اوروبا اکد دور ایران الفاعل فی المنطقه مثمنا مجالات تنمیه التعاون بین ایران وفرنسا بانها ایجابیه للغایه .واشار اهنی فی هذا اللقاء الی الاواصر العریقه ومصالح البلدین وتاثیرها فی الحفاظ علی المسیره الایجابیه للتعاون بینهما فی الاشهر الاخیره واعتبر انه من الضروری بذل الجهود للتعویض عن الفرص المهدوره فی العلاقات .ورحب اهنی بالمحادثات الجاده والمفیده مع فرنسا وقال : ان الاراده السیاسیه للحکومتین تضمن تعزیز التعاون فی المجالات المختلفه بین البلدین.وشرح مدیر عام وزاره الخارجیه الایرانیه لشوون غرب اوروبا نتائج وانجازات اجتماع القمه الثامن للدول الاسلامیه فی طهران واعرب عن امله فی ان تساهم رئاسه الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه لمنظمه الموتمر الاسلامی فی تنمیه التعاون بین هذه المنظمه والمنظمات الدولیه ومن ضمنها الاتحاد الاوروبی .ل.ل / انتهی / ت.ط