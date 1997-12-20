عمرو موسی : فتح صفحه جدیده مع ایران # اثینا/ 21 کانون الاول / ارنا اکد وزیر الخارجیه المصری عمرو موسی ان هناک تواصلا بین القاهره وطهران واعرب عن رغبه بلاده فی فتح صفحه جدیده بین ایران و مصر.وقال موسی فی حدیث مع مجله "الاهرام العربی " المصریه ان " نحن نتمنی فتح صفحه جدیده ولا شک اننا نتحدث الان معها (ایران ) ونناقش معا عددا کبیرا من المشاکل لیس فقط علی المستوی الدولی وانما علی مستوی مثل الموء تمر الاسلامی وهناک اجتماعات اخری کثیره وایضا علی المستوی الثنائی بقدر الامکان ." واضاف ان هناک کلاما یجری وتواصلا یجری بدرجه لا باس بها بین البلدین الکبیرین فی الشرق الاوسط .ح ب / .. یتبع .. / س ع