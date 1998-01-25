رئیس وزراء الاردن یتوقع فشل المفاوضات الشرق اوسطیه # عمان / 26 کانون الثانی / ارنا توقع عبد السلام المجالی رئیس وزراء الاردن الیوم الاثنین فشل مسیره التسویه فی الشرق الاوسط نهائیا وعبر عن اعتقاده بانه ستتم العوده الی قرارات مجلس الامن الدولی.وحمل المجالی فی تصریحات نشرتها صحیفه الرای الاردنیه الیوم حکومه نتنیاهو مسوء ولیه تدهور عملیه التسویه.کما انتقد المواقف الصهیونیه قائلا: لن یکون هناک امنا ولا سلاما مع وجود نتنیاهو فی راس السلطه.والجدیر ذکره ان تصریحات المجالی تاتی فی الوقت الذی یقوم به وزیر الحرب الصهیونی اسحق مردخای بزیاره الی الاردن لبحث وتطویر التعاون الامنی بین الجانبین.وقالت مصادر مطلعه ان مردخای سیبحث مع ملک الاردن الحسین بن طلال امکانیه الهجوم العسکری علی العراق .ح ب / ک ک / انتهی / س ع