خطباء صلاه العید فی لبنان یوکدون علی ضروره توحید الصف الاسلامی # بیروت/ 29 کانون الثانی/ ارنا اکد خطباء لبنان فی صلاه العید الیوم علی توحید الصف الاسلامی ومواجهه الموامرات التی یحوکها اعداء الاسلام .واشار العلامه السید محمد حسین فضل الله الی قرب حلول الذکری السنویه لانتصار الثوره الاسلامیه فی ایران ووصفها بانها انموذج قیم للثورات العالمیه.واشار سماحته الی توجیهات الامام الخمینی (ره ) الرامیه الی توحید صف المسلمین ودعاهم الی السیر علی نهج الامام الراحل بقیاده سماحه آیه الله السید الخامنئی قائد الثوره الاسلامیه .وتطرق الی التهدیدات الصهیونیه ضد ایران الاسلامیه وبلدان المنطقه واکد ان ایران هی البلد الوحید الذی لم یعترف رسمیا بالکیان الصهیونی اللامشروع ومن الطبیعی ان یعتبر اقطاب هذا الکیان ایران بانها العدو رقم واحد لهم.اما رئیس المجلس الاسلامی الشیعی الاعلی فی لبنان الشیخ محمد مهدی شمس الدین فقد اکد فی خطبه صلاه العید علی ضروره تضامن وتآزر المسلمین وتوحید صف القوی الاسلامیه الفاعله.وکرر دعوته لعقد اجتماع للفقهاء والمفکرین فی العالم الاسلامی وقاده الحرکات التحرریه الشعبیه فی بیروت واکد ان هذا الاجتماع من شانه ان یکون اطارا لدراسه المشاکل والمعضلات الاجتماعیه والثقافیه التی تواجهها الامه الاسلامیه.ودعا الشعب اللبنانی الی دعم وتایید المقاومه ضد العدو الصهیونی وشدد ان المقاومه الاسلامیه استطاعت بعملیاتها البطولیه توجیه ضربات قاصمه الی الکیان الصهیونی .اما المفتی اللبنانی الشیخ محمد رشید قبانی فقد حذر من شر المثیرین للدعایات المغرضه لزرع بذور الفرقه بین المسلمین واکد ان خطر بث الدعایات الرامیه الی تشتیت المسلمین اکثر خطوره من الحرب العسکریه ودعا الی توحید الصف الاسلامی باعتباره مبدء ا لرقی وتقدم المسلمین والتصدی للظلم والجور.ع.ح/ انتهی/ ت.ط