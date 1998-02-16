اکثر من 18 الف سائح یزورون المعالم التاریخیه فی کرمانشاه # کرمانشاه / 17 شباط / ارنا اعلن المدیر العام للتراث الثقافی فی محافظه کرمانشاه رسول اشتودان الیوم ، عن زیاره اکثر من 18 الف و500 سائح للمعالم والاثار التاریخیه لهذه المحافظه خلال العام الحالی .واضاف: ان الفین و500 شخص من هولاء هم من سیاح الدول الاوربیه والاسیویه.واشار الی عائدات البلاد من السیاحه فی هذه المحافظه وقال: انها بلغت اکثر من 65 ملیون ریال .وزار هولاء السیاح معبد اناهیتا فی کنکاور ومجموعه بیستون الاثریه وطاق بستان وتکیه بیکلربیکی فی کرمانشاه.ف.م/ ع.ح /انتهی / س.ع