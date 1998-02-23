افتتاح ملتقی ائمه الجمعه لمدن غرب البلاد فی مدینه سنندج # سنندج / 24 شباط / ارنا افتتح فی مدینه سنندج / غرب ایران /الیوم الثلاثاء الملتقی الخامس عشر لائمه الجمعه ومسوولی المراکز الاسلامیه الکبیره لغرب البلاد .والقی محافظ کردستان الدکتور عبد الله رمضان زاده فی هذا الملتقی کلمه اکد فیها ان الدین یلبی ضرورات وحاجات المجتمع وقال: ان من اهم الواجبات الملقاه علی عاتق العلماء الربانیین، هو معرفه حاجات الشباب وافکارهم وذلک لتامین وحل مشاکل هذه الشریحه من المجتمع فی المجالات الدینیه والسیاسیه والاجتماعیه والثقافیه .کما اکد قائلا: یجب ان نطرحالدین فی المجتمع بالشکل الذی یودی الی تعزیز اواصر الشباب بالعلماء لطرح وازاله الشوائب التی قد تختلج فی اذهانهم.بدوره قال مسوول المرکز الاسلامی الکبیر لغرب البلاد حجه الاسلام حسن نجاد: ان هذا الملتقی اقیم فی اطار لجان الصلاه والحوزات العلمیه والثقافه والتعلیم والشوون الاداریه والمالیه بغیه التوصل الی المزید من الانسجام فی صلوات الجمعه وتقویه الحوزات العلمیه والتعرف علی سیاسات الحکومه.واضاف: یشارک فی هذا الملتقی الذی تستمر اعماله لمده یومین، 40 من ائمه الجمعه والجماعه ومسوولی المراکز الاسلامیه لغرب البلاد .ک.ک / ع.ح /انتهی / ل.ل/ ف.ر