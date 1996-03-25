تصدیر ما قیمته 10 ملایین دولار من الورود الی خارج البلاد فی العام الماض # طهران / 26 اذار / ارنا ارتفعت قیمه صادرات الورود الی خارج البلاد من 150 الف دولار فی العام الایرانی 1369 الی 10 ملایین دولار فی العام 1374 .
اعلن ذلک السید اعظمی المدیر العام لمکتب الورود والنباتات فی وزاره
الزراعه .
وقال السید اعظمی انه تم عرض وتوزیع 213 ملیونا و400 الف غصن من
مختلف انواع الورود علی الاسواق المحلیه والاجنبیه .
واضاف ان حوالی 1900 هکتار من الاراضی الزراعیه خصصت لورود الزینه
والاعشاب الطبیه .
ط.ل./ انتهی/ ط.ل.