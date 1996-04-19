افتتاح مطار قشم الدولی قریبا # قشم / 20 نیسان / ارنا اعلن المدیر التنفیذی لمشروع جزیره قشم الحره / جنوب ایران / انه سیتم تدشین مطار / دیرستان قشم / الدولی فی المستقبل القریب .واضاف / جلیل رئیسیان / الیوم السبت .. ان طول مدرج هذا المطار یصل الی 4500 متر ویتسع لاستقبال طائرات الشحن و الرکاب .وقد بدا انشاء مطار قشم الدولی علی ید اختصاصیین القوه الجویه فی جیش الجمهوریه الاسلامیه منذ عام 1993 وشید حسب المقاییس و المواصفات الدولیه .وسیکون بالامکان مع افتتاح هذا المطار توفیر الارضیه للرحلات الجویه الی قشم وتصدیر البضائع الی دول اسیا الوسطی والقفقاز .وفی الوقت الراهن یزور یومیا 5 الاف شخص جزیره قشم عن طریق میناء بندر عباس مستخدمین الزوارق البحریه .وتقع جزیره قشم علی امتداد مضیق هرمز و علی بعد 22 کیلومترا من میناء بندر عباس وقد اعلنت الحکومه الایرانیه عام 1990 هذه الجزیره منطقه تجاریه حره .ح .ز / انتهی / س .ع