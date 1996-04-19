افتتاح مطار قشم الدولی قریبا # قشم / 20 نیسان / ارنا اعلن المدیر التنفیذی لمشروع جزیره قشم الحره / جنوب ایران / انه سیتم تدشین مطار / دیرستان قشم / الدولی فی المستقبل القریب .
واضاف / جلیل رئیسیان / الیوم السبت .. ان طول مدرج هذا المطار
یصل الی 4500 متر ویتسع لاستقبال طائرات الشحن و الرکاب .
وقد بدا انشاء مطار قشم الدولی علی ید اختصاصیین القوه الجویه فی
جیش الجمهوریه الاسلامیه منذ عام 1993 وشید حسب المقاییس و المواصفات
الدولیه .
وسیکون بالامکان مع افتتاح هذا المطار توفیر الارضیه للرحلات الجویه
الی قشم وتصدیر البضائع الی دول اسیا الوسطی والقفقاز .
وفی الوقت الراهن یزور یومیا 5 الاف شخص جزیره قشم عن طریق میناء
بندر عباس مستخدمین الزوارق البحریه .
وتقع جزیره قشم علی امتداد مضیق هرمز و علی بعد 22 کیلومترا من
میناء بندر عباس وقد اعلنت الحکومه الایرانیه عام 1990 هذه الجزیره منطقه
تجاریه حره .
ح .ز / انتهی / س .ع