قوات التعبئه ..
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طهران / 20 نیسان / ارنا
ومضی البیان یقول .. یاابناء امتنا الاسلامیه المجاهده .....
ان البطولات التی سطرها مجاهدو حزب الله طیله تصدیهم للمحتلین الصهاینه
ومن خلفهم الامریکان والغرب الحاقد رفعت شان الامه الاسلامیه عالیا واعادت
الکرامه الی ابنائنا واثبتت ان الامه الاسلامیه لن تموت ابدا وان الانکسارات
التی مرت بها سببها الحکام الخونه وانظمتهم العمیله وان الهزائم التی
منی بها الصهاینه فی جنوب لبنان وفلسطین المحتله ادخلت الیاس والرعب فی
قلوب اعداء الامه واثلجت قلوب المومنین اینما کانوا.
وجاء فی البیان .. یاابناء حزب الله المجاهد... ان مواقفکم الشجاعه
وتضحیاتکم الخالده لهی موضع فخر واعتزاز کافه ابناء الامه الاسلامیه وطلائعها
المجاهده وهم یدرکون جیدا انکم تقاتلون نیابه عن الامه للدفاع عن دینها
وکرامتها وعزتها وهما یزید من فخرکم ومقامکم انکم تصدیتم لاشد الاعداء
قساوه وظلما والذین لایعرفون الرحمه والانسانیه فی سلوکهم ومع هذا فلقد
لقنتموهم درسا لن ینسوه ابدا وسوف تذکره الاجیال الاسلامیه القادمه بکل
امتنان وعرفان ..
وتعبئه فیلق بدر اذ تعلن استنکارها وشجبها للمجازر البشعه التی
ارتکبها الصهاینه توکد مره اخری تلاحم الجماهیر العراقیه مع اخوانهم فی
لبنان واستعدادها للقتال الی جنب ابناء المقاومه الاسلامیه البطله .
م.م./ انتهی / س.ع